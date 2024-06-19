Награждение по итогам выборов президента РФ прошло в Подмосковье

В мероприятии приняли участие вице-губернаторы Московской области Мария Нагорная и Евгений Хромушин, Главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Андрей Белогуров, председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Выборы — это не открыть избирательный участок в 8 утра, а любовь к своему делу и организация прозрачного, удобного процесса, чтобы всем было комфортно. Это наш гражданский долг, который мы когда-то выбрали, и будем нести его с честью. Выборы президента — важнейший рубеж развития нашей страны, нашего общего будущего и места великой России на мировой арене. Благодаря вашему тяжелому труду выборы были легитимные, честные, открытые и во многом изменили мнение всего мира о нашей стране», — сказала Мария Нагорная во время церемонии.

За многолетний и добросовестный труд по подготовке и проведению выборов на территории Московской области Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени наградили председателей ТИКов г. Истра и г. Руза Татьяну Бикмухаметову и Андрея Волынского.

Кроме того, вручили награды губернатора Московской области, избирательной комиссии Московской области, Благодарственные письма полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО, ЦИК РФ, в том числе Знак «За заслуги в организации выборов».

Среди награждаемых — не только профессиональные участники избирательного процесса, но и представители образовательной и культурной сфер, правоохранительных органов, спецпроектов фонда капитального ремонта, МТДИ, ГУРБ, общественники, активисты, волонтеры.

Отдельное внимание уделили специалистам, которые внесли большой вклад в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации на территориях новых субъектов.

Всего вручили 60 почетных и заслуженных наград.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения мероприятий высшего класса.