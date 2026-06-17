Нагорная вручила награды соцкоординаторам Госфонда «Защитники Отечества»
Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная наградила социальных координаторов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
«Без каждого из вас нет ни сантиметра развития нашего любимого региона. Спасибо за вашу искренность в работе — независимо от задачи, от статуса, от того, оценили или нет. Мы просто служим каждому жителю Подмосковья», — сказала Нагорная.
Благодарственным письмом губернатора Московской области награждаются социальные координаторы филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Московской области:
- Шавлинова Лидия Владимировна;
- Косарева Ольга Валерьевна;
- Жарова Анна Александровна;
- Симонян Валентина Георгиевна;
- Жукова Марина Викторовна;
- Семечкин Сергей Алексеевич;
- Дороничева Елена Владимировна;
- Смолинский Александр Викторович.
«Третий год у нас с вами есть уникальная возможность участия в премии „Служение“, учрежденной по инициативе президента Владимира Путина при поддержке ВАРМСУ. Это действительно уникальная возможность заявить о своих проектах, которые важны и нужны людям. Кто, как не вы, понимаете, работая на местах, что действительно важно для наших жителей. Мы понимаем, что для Московской области премия „Служение“ — это общее и объединяющее дело. Мы это видим по тому, как активно проходит голосование за ваши проекты», — сказала министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.
Она вручила благодарственное письмо министерства территориальной политики Подмосковья Беловой Юлии Владимировне и Вакуленко Сергею Валерьевичу — заместителям руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.
«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.
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