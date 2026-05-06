«Надо еще дожить»: погибшая звезда клипа «Девочка-война» готовилась к свадьбе

Актриса Ксения Добромилова, которую насмерть сбил мотоциклист в центре Москвы, готовилась к свадьбе. Об этом рассказала мать девушки, пишет MSK1.RU .

Женщина поделилась, что у ее дочери было много планов и мечтаний. Добромилова хотела играть в театре, мечтала петь, сочиняла стихи и песни, у нее был собственный бренд. Полгода назад у актрисы умер отец.

За несколько дней до гибели у матери было плохое предчувствие. Во время последнего разговора женщина попросила дочь не забыть пригласить ее на свадьбу.

«Мама, надо еще дожить до свадьбы», — ответила актриса.

Женщина тогда переспросила дочь, почему она так говорит. Эти слова ее задели.

В настоящее время близкие ожидают необходимые справки из морга и других инстанций. По словам матери, похороны, скорее всего, пройдут 7 мая.

Байкеру, который насмерть сбил Добромилову во время выполнения опасного трюка, может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

