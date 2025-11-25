Надежность электроснабжения повысили для более 10 тысяч жителей в Солнечногорске

Реконструкцию центрального распределительного пункта завершили в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Специалисты компании «Россети Московский регион» установили современное оборудование отечественного производства. Модернизация повысила качество и надежность электроснабжения для более 10 тысяч жителей Андреевки, Голубого и Жилино и 19 социальных объектов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На объекте обновили высоковольтное оборудование для сетей напряжением 10 кВ, заменили устаревшие масляные выключатели на вакуумные, оснастили системы телемеханики и телеметрии для дистанционного управления распределительным пунктом.

«Это позволяет диспетчерам центра отлеживать различные параметры работы оборудования, включая нагрузку и напряжение. Мониторинг помогает оперативно реагировать на изменения показателей, например, обеспечить быструю запитку абонентов при отключениях на линии», — отметил мастер мобильной бригады Солнечногорского РЭС ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Горшков.

Реконструкция была проведена по региональной программе повышения надежности электроснабжения потребителей на 2025 год, утвержденной Министерством энергетики Московской области. Она разработана по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ее реализацию осуществляют энергосетевые компании «Россети Московский регион» и «Мособлэерго» в 36 муниципалитетах Подмосковья.

«Благодаря реконструкции распределительного пункта повысилась надежность работы электрических сетей и для более 10 тысяч жителей и социальных объектов здравоохранения, образования, культуры. Был проведен большой объем работ, который позитивно скажется на качестве услуг электроснабжения. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву, правительству региона за заботу о наших гражданах», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Даты и время плановых перерывов электроснабжения размещают на Портал-ТП.рф, сайте компании «Россети Московский регион»https://rossetimr.ru/client/disconnection/, а также в мобильном приложении «Россети МР», в котором можно подключить рассылку уведомлений об отключениях по указанному адресу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.



«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.



Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.