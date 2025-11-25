Надежда Бабкина поделилась ожиданиями от подарков ко Дню матери

Певица Надежда Бабкина рассказала, что в День матери ждет подарков и внимания от детей и внуков, сообщает Общественная Служба Новостей .

Певица Надежда Бабкина поделилась своим мнением о подарках ко Дню матери. Она отметила, что каждая мама заслуживает получить хороший и значимый подарок, а слова «ничего не надо» не стоит воспринимать всерьез.

Бабкина подчеркнула, что любая мама мечтает о внимании и заботе со стороны детей. По ее словам, дети должны помнить об этом и не забывать радовать своих матерей.

«Вот фраза: «Мне ничего не надо», — это введение в заблуждение. Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо? Каждая хорошая мама должна получить хороший подарок в День матери, потому что быть мамой — самая сложная профессия на свете. Ты не можешь об этой работе забыть никогда, ты всегда и везде останешься мамой», — рассказала Бабкина.

Певица добавила, что надеется получить презент от своих детей и внуков в этот праздник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.