«Надеюсь, договоримся о ротации»: уход чиновников на СВО вызвал «кадровый голод»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «больших кадровых проблемах» в регионе из-за ухода чиновников на спецоперацию. Он также выразил надежду, что с Минобороны РФ получится «договориться о поэтапной ротации, в первую очередь руководителей», о чем он заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В посте Гладков рассказал о продолжающемся формировании батальона «БАРС-Белгород», в ряды которого решил вступить также главный врач местной скорой помощи Алексей Журов. Кроме того, в соединение вступила и первая женщина — руководитель Красногвардейского района Галина Руденко.

«Конечно, я понимаю, что она иначе поступить и не могла. Хотя для меня это — большие кадровые проблемы», — продолжил Гладков.

Глава области также надеется, что с Минобороны России удастся прийти к компромиссу о ротации военных, «в первую очередь руководителей», которые продолжат помогать белгородскому «БАРСу» и не покинут собственные должности.

«Потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах», — написал Вячеслав Гладков.