Над центром Москвы пролетели истребители

Над центром Москвы вновь заметили истребители, репетирующие воздушную часть парада Победы. Во время полета шесть военных бортов выпустили цветной дым и нарисовали в небе флаг России, сообщает «Осторожно, Москва» .

До этого истребители также проводили репетицию 5 мая. Над центром Москвы пролетели две группы самолетов, одна из которых выпускала дым в виде российского триколора, передавал корреспондент РИАМО.

Воздушная часть парада Победы в Москве состоится, если в день празднования будет хорошая погода.

Военный парад на Красной Площади начнется 9 мая в 10:00. В нем поучаствуют российские военные, в том числе участники спецоперации на Украине, а также воинские подразделения из дружественных государств.

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