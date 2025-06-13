Над Городским округом Серпухов в День России взмыл государственный флаг

12 июня Российский триколор и 80-метровая Георгиевская лента, сделанная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поднялись над с. Турово, символизируя единство и величие нашей Родины, сообщила пресс-служба администрации Муниципалитета.

Воздушную акцию организовал спортивный клуб сверхлегкой авиации «Игра гравитации». Это дань уважения стране, ее гражданам и Героям.

В небо поднялись восемь летательных аппаратов — семь парапланов и один дельтаплан. На высоте 200 м клуб «Игра Гравитации» и его руководитель, легенда рный парапланерист, покоритель Арктики, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, поздравили жителей Турово с Днем России.

Кроме того, в этом году клуб планирует пролететь с Георгиевской лентой от Каспийского до Черного моря, пересекая девять субъектов Российской Федерации, включая Дагестан, Чеченскую Республику, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Адыгею. На каждой точке спортсмены проведут воздушные парады в честь Дня Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.