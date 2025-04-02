Начинку для фирменного Егорьевского пряника выбрали жители во время опроса

Онлайн-опрос провел туристско-информационный центр Егорьевского музея. Он длился ровно сутки — с полудня первого апреля до 12:00 второго апреля. Желающих принять участие в выборе вкуса оказалось множество. Лидерами народного голосования стали начинки с вареной сгущенкой и черной смородиной. На втором месте брусника, а третье разделили вкусы яблока и лимона-апельсина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Разработали новый печатный пряник специально для Егорьевска туристско-информационный центр Егорьевского музея в партнерстве с Павлово-Посадскими коллегами. Его назвали «Егорьевский фабричный» и изобразили на нем часовую башню бывшего хлопчато-бумажного комбината «Вождь пролетариата», которую местные жители называют Егорьевским Биг-Беном.

Вес кондитерского изделия — 400 г, каждый пряник в прозрачной индивидуальной упаковке, чтобы было видно изображение символа Егорьевска.

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Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.