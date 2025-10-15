Начинается капремонт дошкольного отделения школы № 6 в Мытищах

«Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению Президента. В Подмосковье в программу 2026 года вошли 38 детских садов», — рассказал министр строительного комплекса Александр Туровский.

По его словам, в здании дошкольного отделения в Мытищах строители подрядной организации приступили к демонтажу внутренних конструкций и кровельного покрытия. Площадь здания — 1850 кв. м.

В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж всех старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.