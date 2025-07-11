Начался второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе

В настоящий момент завершена первая очередь благоустройства — приведена в порядок территория площадью порядка 30 га. Это прибрежная часть вдоль Вишняковского пруда с детскими и спортивными площадками, зоной отдыха у воды с шезлонгами.

«В рамках первого этапа выполнены дорожки, освещение, видеонаблюдение. Есть два знаковых объекта: благоустроен родник и Солтычихинский водопад. С сегодняшнего дня начинает работать лодочная станция — можно взять лодки и катамараны на прокат. Также построено кафе, которое тоже начнёт работать сегодня. В Балашихе есть две большие усадьбы: Горенки и Пехра-Яковлевская. Лесопарк находится между ними. Когда все работы завершатся, можно будет прогуляться или проехать на велосипеде по живописным местам», — рассказал в ходе обхода по лесопарку директор Дирекции парков Балашихи Артем Константиновский.

На сегодняшний день стартовала вторая очередь благоустройства — работы идут в восточной части лесопарка. Ведется вырубка сухостойных насаждений, трассировка дорожек, уборка мелколесия. В будущем помимо спортивных и детских площадок, здесь будет обустроена лыжная трасса, заработает павильон проката. Также будет построена смотровая площадка со сценой и смонтирован веревочный парк.

«Планируется, что уже в следующем году, к июню, будет завершена вторая очередь. И можно будет оценить уже все возможности нового лесопарка. Это большой проект — более 1,1 миллиарда рублей на него выделено. И это пожелание со стороны наших жителей, которое мы фиксировали ещё в 2021 году — оно сегодня реализуются в рамках народной программы партии „Единая Россия“. С нами сегодня местные депутаты, которые также на всех этапах сопровождали этот проект — встречались с людьми, отвечали на вопросы, учитывали все мнение. Потому что многие поправки к проекту были внесены именно благодаря нашим жителям», — сказал Игорь Брынцалов.

Вишняковский лесопарк станет новой точкой притяжения, объединяющей природу, историю и современные возможности для отдыха. И полюбится жителям не меньше тех, которые уже существуют в округе.

Балашиха является одним из самых зеленых городов Московской области. Парковые пространства и скверы пользуются большой популярностью не только у местных жителей, но и гостей округа. На сегодняшний день в дирекции парков — более 20 объектов. Среди них самый знаковый и посещаемый не только в округе, но и в Московской области — парк «Пехорка». За последние три года его посетило более 9 млн человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.