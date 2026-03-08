Началось? Протесты в США из-за войны в Иране закончились поджогами

Протесты в Нью-Йорке из-за конфликта в Иране закончились стычками и поджогами

Мирные митинги в американском Нью-Йорке закончились столкновениями. Это случилось после того, как один из протестующих в поддержку конфликта с Ираном использовал перцовку в адрес контрпротестующих, рассказала комиссар полиции города Джессика Тиш, сообщает РИА Новости .

По информации правоохранителей, две группы митингующих специально разделили. Поддержать проведение операции США против Ирана пришли 20 человек. Этих людей возглавлял правый активист Джейк Ланг. Количество контрпротестующих составило 125 человек.

Уровень напряженности между двумя группами митингующих увеличился до предела к полудню. В 12:15 протестующий, входящий в группу Ланга, использовал «перцовку» в адрес контрпротестующих. После этого мужчину задержали полицейские.

В ответ на использование перцового баллончика контрпротестующий поджег самодельное устройство и кинул его в адрес противников. Изделие прилетело в ограждение и погасло рядом с правоохранителями. После этого мужчина пошел к сообщнику, который дал ему еще одно такое же устройство.

Комиссар отметила, что неизвестно, были ли это настоящие изделия. Ряд людей, занимавшихся беспорядками, оказались задержаны. Против них ведут расследование.

