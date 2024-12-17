Начальнику ГУ Росгвардии по Подмосковью Зорову присвоено звание генерал-майора полиции

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Петр Зоров родился 6 сентября 1968 года в Оренбургской области. В 1997 году окончил Московский юридический институт МВД России. С 1989 года, после прохождения службы в армии, служил в МВД.

Зоров начинал свою карьеру в правоохранительных органах с должности сотрудника ОМОН при ГУВД Москвы, дошел до замначальника ГУ МВД России по Московской области.

Удостоен высоких государственных наград: медалей «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также наградного оружия.