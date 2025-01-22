Начальники тоже плачут: эксперт рассказала о причинах выгорания у руководителей

Выгорание случается у всех, даже у топ-менеджеров и руководителей компаний. Бизнес-ассистент в девелоперской компании Диана Зуева объяснила, в чем причины и как этого избежать.

Одна из причин выгорания — это привычка жить «по воле дня» и ничего не планировать, однако обойтись без тайм-менеджмента успешному руководителю просто нереально. В этом может помочь как специальное приложение или онлайн-календарь, так и обычный ежедневник или личный ассистент, посоветовала Зуева.

«Иногда проект, в который вы вкладываете усилия и деньги, перестает приносить отдачу. Пересмотрите свои приоритеты и смените фокус внимания», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, можно провести анализ рынка, скорректировать цены или продукт. Если бизнес начинает буксовать, очень помогает свежий взгляд со стороны.

Еще одна важная причина выгорания — это дисбаланс между работой и личной жизнью. Восполнить энергию способны любое новое хобби и общение с близкими, а также путешествия. Также важно следить за режимом дня и питания, добавила специалист.

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