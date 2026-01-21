Начальник Росгвардии Подмосковья провел прием граждан по вопросам оружия и службы

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков провел встречу с жителями региона в приемной президента Российской Федерации, где ответил на вопросы о переоформлении разрешений на оружие и поступлении в вузы Росгвардии, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В ходе приема граждане Подмосковья обратились к Сергею Новичкову с вопросами о порядке переоформления действующих разрешений на гражданское оружие. Также жители интересовались возможностями поступления в специальные высшие учебные заведения Росгвардии, требованиями к абитуриентам, перспективами трудоустройства, карьерного роста, а также льготами и социальными гарантиями для курсантов и служащих.

Генерал-майор полиции подробно разъяснил основные направления работы Главного управления Росгвардии по Московской области. Он дал исчерпывающие ответы на все поступившие вопросы, уделив особое внимание вопросам, связанным с оружием и службой в ведомстве.

Встреча прошла в приемной президента Российской Федерации в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.