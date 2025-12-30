Начальник ГУФСИН Подмосковья присоединился к всероссийской акции «Елка желаний»

Начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров принял участие в акции «Елка желаний», организованной Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Руководитель областного пенитенциарного ведомства исполнил мечту 4-летней Ирины, которая загадала подарок-сюрприз. В аппарате управления маленькую гостью ждали Дед Мороз и Снегурочка, к встрече с которыми она готовилась целый год, и вместе с начальником ГУФСИН подарили девочке коллекцию развивающих книжек и, конечно, сладкий подарок.

Как рассказала мама девочки, Ирина очень жизнерадостный ребенок, всегда пытается пробовать что-то новое. Малышка посещает занятия конным спортом (иппотерапия) и через общение с лошадьми учится доверять, понимать свои и чужие эмоции.

Для семьи девочки праздничное мероприятие стало большой радостной неожиданностью. Александр Ветров поздравил семью с наступающими новогодними праздниками и Рождеством, пожелав всегда верить в чудеса.