Начались демонтажные работы в дошкольном отделении «Лицея № 3» в Дзержинском

На улице Ленина в подмосковном Дзержинском начались работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения «Лицея № 3». Подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На этой неделе рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей, деревянных полов, дверных и оконных блоков, а также кровельного покрытия», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в здании детского сада 1967 года постройки обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также модернизируют пищеблок, завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Общая площадь здания 2 062,9 кв. м. Фактическая наполняемость детского сада более 200 детей.

Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта.

«В чем нюанс, в чем важный элемент? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то потребление, в частности, энергопотребление, растет», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.