Началась регистрация на благотворительный «Бег с Дневником»

«Петербургский дневник» начал продажу слотов для своего 4-го благотворительного забега «Бег с Дневником», который состоится 18 мая в Парке Победы в Приморском районе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Собранные средства частично пойдут на поддержку хосписа для детей и взрослых в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в городе Санкт-Петербург в рамках грандиозного празднования юбилея города.

Ожидается, что количество участников превзойдет 3000 человек, которые смогут выбрать между забегом на 5 или 10 километров. Дети в возрасте от 5 до 8 лет будут соревноваться на дистанции 500 метров, а возрастная группа от 9 до 14 лет пробежит 1 километр.

Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов рассказал, что каждый бегун получит памятную медаль, а чемпионы в каждой категории получат трофеи и призы от спонсоров. Мероприятие проходит с поддержкой и покровительством официальных лиц, бизнеса и читателей.

«Забег „Бегом с Дневником“ проходит в одной из самых живописных локаций нашего города, при этом не требует перекрытий движения и не доставляет неудобств горожанам», — добавил он.

Всего за четыре года своего существования «Бег с Дневником» собрал тысячи участников в возрасте от пяти до девяноста лет из семи различных стран и более девяноста городов России. Регистрация сейчас открыта.