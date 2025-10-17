Началась подготовка: продажи новогодних украшений выросли в 2,5 раза

Россияне раньше обычного начали покупать новогодние украшения. Их продажи за год выросли на треть, а за третий квартал — в 2,5 раза. Еще активно покупают освещение и предметы для хранения, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

В третьем квартале текущего года продажи праздничных украшений увеличились на 36% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Относительно второго квартала продажи выросли в 2,5 раза. В среднем новый новогодний декор покупали за 4 тыс. рублей.

Кроме того, аналитики выявили еще один тренд — за последний квартал повысились продажи освещения. Возможно, это связано с тем, что свет становится более полноправным участником интерьера в доме или квартире — его легко адаптировать под разные сценарии, а еще им можно зонировать помещения и подчеркивать дизайнерские решения.

Покупатели стали приобретать новое настольное и напольное освещение (лампы и торшеры) чаще на 12%. В среднем они стоили 5 тыс. рублей. Продажи потолочного и настенного освещения (люстр и светильников) подросли на 6%. Их в среднем покупали за 5 тыс. рублей.

А светодиодную подсветку стали покупать чаще на 4% — она в среднем обходилась в 2 тыс. рублей.

Еще в третьем квартале на платформе заметили рост продаж декора. Например, на 10% увеличились продажи свечей — их в среднем покупали за 1 тыс. рублей. На 8% чаще покупали вазы, кашпо, искусственные цветы. Этот декор в среднем обходился в 2,5 тыс. рублей. На 5% выросли продажи скульптур, статуэток, панно и т. д. Их средняя стоимость — 4 тыс. рублей.

В тренде еще сейчас — предметы для хранения. Россияне активно приобретают ящики, коробки, органайзеры, корзины и много другое. Их продажи за год увеличились на 19%. В среднем новые предметы для хранения вещей стоят 1,5 тыс. рублей.

