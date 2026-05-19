НАБУ опровергло данные о подготовке ареста Елены Зеленской

РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило о возможной подготовке ареста Елены Зеленской. НАБУ эту информацию опровергло, сообщает Общественное Телевидение России .

17 мая агентство заявило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура якобы завершают расследование и выбирают дело для задержания супруги Владимира Зеленского.

«Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», — рассказал источник агентства.

В пресс-службе НАБУ подчеркнули, что никаких процессуальных действий в отношении Зеленской не ведется.

Ранее по обвинению в махинациях при строительстве жилья в комплексе «Династия» был задержан экс-руководитель офиса президента Андрей Ермак. По версии следствия, участники схемы присвоили более 460 млн гривен. Через четыре дня его освободили.

Политолог Сергей Станкевич считает, что сообщения о расследовании могут быть инструментом давления на Зеленского со стороны США.

«Тот факт, что на Зеленского усиливается давление, не вызывает никаких сомнений», — заявил он.

По мнению эксперта, Вашингтон пока не нашел альтернативу действующему президенту, поэтому давление носит дозированный характер. «Бежать рано, а договариваться — самое время», — подытожил Станкевич.

