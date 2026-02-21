Набрасывается с ножом и кричит: пенсионерка два года кошмарит соседей в Балашихе

Неадекватная старушка два года держит в страхе соседей в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. Пенсионерка набрасывается на соседей с ножом, бьет молотком в двери и душераздирающе кричит в своей квартире, сообщает Baza .

По словам жителей многоэтажки на улице 40 лет Октября, вот уже 2 года жильцы не могут спокойно жить из-за соседки Елены. На нее неоднократно вызывали полицию. Жильцы утверждают, что она поджигала детские коляски в подъезде и убивала собак.

В ноябре 2025 года Елена напала на 54-летнюю женщину возле школы № 29. Дочь пострадавшей рассказала, что соседка крикнула «Х**и ты здесь стоишь» и ударила мать ножом в руку и спину, после чего убежала в сторону кладбища. Пострадавшую госпитализировали и наложили швы, а в отношении соседки было возбуждено уголовное дело. Елена не открыла дверь полицейским, поэтому на место были вызваны сотрудники МЧС. Нападавшую доставили в психбольницу.

В конце января жильцы дома снова услышали леденящие душу крики, доносившиеся из квартиры Елены. Стало ясно, что ее выпустили. Участковый заявил, что расследование завершено. В прокуратуре же выяснили, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления и признали это решение незаконным. Материалы направили на дополнительную проверку.

