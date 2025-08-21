Набережную реки Нара в Наро-Фоминском округе обеспечили камерами видеонаблюдения

Набережная реки Нара теперь находится под еще более надежным контролем: на этой популярной локации установили 19 новых камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это оборудование является частью единой информационной системы «Безопасный регион» — масштабной государственной программы Московской области. Специалисты круглосуточно анализируют поступающие данные, чтобы оперативно реагировать на любые инциденты, что делает систему мощным инструментом для обеспечения порядка.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ прокомментировал завершение работ.

«Создание единого защищенного пространства в нашем округе ведется с 2016 года, и сегодня мы можем смело говорить о достойном результате: 2 231 камера работает в парках, скверах, на детских площадках и в подъездах. Только в этом году подключили 352 камеры, которые помогают выявлять и предотвращать правонарушения. Для нас крайне важно, чтобы каждая камера работала максимально эффективно. Я поручил начальнику нашего отдела территориальной безопасности Игорю Литвинцеву лично контролировать этот процесс. Он доложил, что все оборудование на набережной прошло тестирование и исправно работает для спокойствия и уверенности наших жителей», — сказал Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.