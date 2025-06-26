Набережную озера Пионер благоустроят по решению жителей Раменского округа

Набережная озера Пионер в Раменском муниципальном округе будет благоустроена в 2026 году по результатам общероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Раменском муниципальном округе на выбор жителям были предложены пять территорий для благоустройства в 2026 году: набережная озера Пионер, сквер у ДК «Орбита», бульвар Левашова, общественная территория в поселке Совхоза «Раменское» и зона отдыха у здания администрации в селе Софьино.

Наибольшую поддержку среди местных жителей получил проект благоустройства набережной озера Пионер — за него проголосовали 21,5 тыс. человек. В рамках реализации проекта на набережной планируется провести озеленение, заменить покрытие, установить освещение и малые архитектурные формы.

Всего в голосовании по выбору объектов благоустройства в Московской области приняли участие более 777 тыс. жителей региона. Они определили 289 территорий в 54 муниципальных образованиях, которые будут приведены в порядок в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.