«На зубах не хрустит»: бренд-шеф объяснил, что такое мясо мехобвалки

Мясо механической обвалки — это тушка птицы, пропущенная через мясорубку после удаления с нее филе. На большую пищевую ценность мяса этого вида рассчитывать не приходится, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

По его словам, с целой тушки курицы срезается филе бедра, грудки — это самые ценные части. Однако на производствах то, что осталось, тоже идет в дело.

«Остается сам костяк, кожа, гузка. Это все пропускается через мощную мясорубку. На выходе мы получаем некую массу с высоким содержанием белка и протеина, которая называется мясо мехобвалки. Простыми словами, это то, что осталось от птицы после того, как с нее срезали все мясо. Благо, современные технологии измельчения позволяют добиться однородности этого продукта, чтобы никакие косточки на зубах не хрустели», — объяснил Прокофьев.

Бренд-шеф отметил, что у такого продукта совершенно иная пищевая ценность и стоимость. Как правило, в дальнейшем такая масса используется для производства колбасных изделий, фарша, пельменей и паштетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.