На журналиста Невзорова* возбудили дело из-за отсутствия маркировок иноагента
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В России в отношении журналиста Александра Невзорова* было возбуждено второе уголовное дело, сообщает «Фонтанка».
Дело по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» возбуждено в Петербурге. Причиной для этого, скорее всего, стало постоянное отсутствие обязательных маркировок в постах Невзорова*.
Минюст внес журналиста в список иноагентов весной 2023 года. Тогда он уже находился за пределами страны. За несоблюдение правил маркировки Невзорова* ранее штрафовали.
Кроме того, зимой прошлого года его заочно приговорили к 8 годам тюрьмы по делу о фейках о ВС РФ.
* Признан в России физлицом-иноагентом.