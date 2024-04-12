На журналиста Невзорова* возбудили дело из-за отсутствия маркировок иноагента

В России в отношении журналиста Александра Невзорова* было возбуждено второе уголовное дело, сообщает «Фонтанка» .

Дело по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» возбуждено в Петербурге. Причиной для этого, скорее всего, стало постоянное отсутствие обязательных маркировок в постах Невзорова*.

Минюст внес журналиста в список иноагентов весной 2023 года. Тогда он уже находился за пределами страны. За несоблюдение правил маркировки Невзорова* ранее штрафовали.

Кроме того, зимой прошлого года его заочно приговорили к 8 годам тюрьмы по делу о фейках о ВС РФ.

* Признан в России физлицом-иноагентом.