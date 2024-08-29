На железнодорожных станциях Мытищ прошел профилактический рейд

Общество

На объектах железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории округа, ведётся большая работа, направленная на блокировку несанкционированных проходов через пути, незаконное проникновение на платформы, пресечение правонарушений и возможных несчастных случаев, информирование и предупреждение жителей, сообщили в администрации городского округа Мытищи.

В ходе очередного рейда несколько человек получили предупреждения при попытке нарушения правил. Четверых оштрафовали за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Кроме того, в ходе рейда проведены беседы с пассажирами с раздачей наглядного агитационного материала по безопасности.

Наибольшее количество нарушений правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре в 2024 году фиксируется на платформах Тайнинская и Перловская. В связи с этим администрацией и волонтерами Подмосковья, в том числе и мытищинскими, регулярно проводятся профилактические мероприятия, целью которых является предупреждение граждан о правилах нахождения на железнодорожной инфраструктуре в целях снижения травматизма в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.