На железнодорожных станциях Мытищ прошел профилактический рейд

На объектах железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории округа, ведётся большая работа, направленная на блокировку несанкционированных проходов через пути, незаконное проникновение на платформы, пресечение правонарушений и возможных несчастных случаев, информирование и предупреждение жителей, сообщили в администрации городского округа Мытищи.

В ходе очередного рейда несколько человек получили предупреждения при попытке нарушения правил. Четверых оштрафовали за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Кроме того, в ходе рейда проведены беседы с пассажирами с раздачей наглядного агитационного материала по безопасности.

Наибольшее количество нарушений правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре в 2024 году фиксируется на платформах Тайнинская и Перловская. В связи с этим администрацией и волонтерами Подмосковья, в том числе и мытищинскими, регулярно проводятся профилактические мероприятия, целью которых является предупреждение граждан о правилах нахождения на железнодорожной инфраструктуре в целях снижения травматизма в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.