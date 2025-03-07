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На ж/д станции в округе Серпухов провели акцию «Сохрани себе жизнь»

6 марта в преддверии международного женского дня на железнодорожной станции Серпухов прошла акция «Сохрани себе жизнь», сообщает пресс-служба администрации округа.

Инспекторы железнодорожной службы провели с пассажирами разъяснительные беседы о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге, а также, с наилучшими пожеланиями, подарили женщинам цветы и памятки с правилами.

В акции «Сохрани себе жизнь» приняли участие: Отдел транспортного обслуживания населения и связи администрации Городского округа Серпухов, административно-пассажирская инспекция, линейный отдел полиции, ЦППК, народная дружина, Волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

По словам инспекторов, женщины гораздо реже нарушают правила безопасности на железной дороге, чем мужчины.

Важно помнить, что железная дорога — это зона повышенной опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.