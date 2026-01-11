На Земле произошла вторая магнитная буря с начала 2026 года

В ночь на 11 января на Земле зафиксирована геомагнитная буря, ставшая второй по счету с начала 2026 года. Об этом сообщили специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пишет ТАСС .

«Вторая в 2026-м году магнитная буря произошла сегодня (11 января — ред.) ночью», — говорится в сообщении.

Данная буря отличилась сильными северными сияниями, которые в некоторых регионах достигли широт примерно 50 градусов, отметили в лаборатории. Наиболее сильная фаза пришлась на период с 01:00 до 03:00 по московскому времени. В это время геомагнитная активность достигла пикового значения в 10 баллов по шкале интенсивности. В лаборатории уточнили, что плохие погодные условия в ряде местностей значительно осложнили наблюдение за этим феноменом.

Причиной магнитной бури стало достижение Земли облаком плазмы, которое было выброшено в результате недавних слабых солнечных вспышек.

Согласно данным с орбиты, Земля продолжает находиться внутри плазменного облака, следовательно, «возможны повторные возмущения».

