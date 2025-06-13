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На Земле началась магнитная буря, которая ранее не прогнозировалась

13 июня ученые зафиксировали внезапно начавшуюся на Земле магнитную бурю. Ранее она не прогнозировалась, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Наблюдаемая магнитная буря средней силы. Она началась после 23:00. Сейчас она уровня выше G2.

Как отмечают синоптики, существует возможность, что в течение дня буря усилится. Точные причины, почему возникло явление, пока остаются неясными.

Начавшуюся магнитную бурю ученые не прогнозировали. При этом в ночь на 14 июня ожидалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры.

Ранее слабая магнитная буря на Земле началась в ночь на 12 июня и завершилась после 03:00. При этом геомагнитное поле оставалось в возмущенном состоянии.