Магнитная буря на Земле завершилась утром 12 июня

сегодня в 10:19

Магнитная буря началась в ночь на 12 июня на Земле и завершилась утром. Ей был присвоен класс G1, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Буря началась из-за того, что наша планета попала в поток солнечного ветра, исходящего из обширной корональной дыры на Солнце. Это произошло сразу после наступления полуночи.

Буря была слабой. Она сошла на нет после 03:00.

Однако геомагнитное поле все еще остается в возмущенном состоянии, отметил синоптик.

Ранее сильная магнитная буря фиксировалась на Земле 3 июня. Она была класса G2 и G3.