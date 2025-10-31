На здании Раменской школы № 19 открыта мемориальная доска

Мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в пятницу, 31 октября. В нем приняли участие учителя и ученики школы, представители окружной ветеранской организации, ветераны боевых действий, семья героя-афганца.

Владимир Игоревич Ландырев родился в 1961 году. В 1978 году окончил среднюю Раменскую школу № 19. В Афганистане с 1985 года в качестве летчика-оператора боевого вертолета Ми-24. За время прохождения службы в ограниченном контингенте совершил более 120 боевых вылетов, во время которых проявил себя смелым и грамотным летчиком.Погиб 10 июля 1985 года при выполнении очередной боевой задачи.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, старший лейтенант Владимир Ландырев награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и орденом Красной Звезды (посмертно).

«В феврале прошлого года в нашей школе была открыта парта Героя имени Владимира Ландырева, а сегодня мы открываем мемориальную доску, посвященную его памяти, — рассказала директор Раменской школы № 19 Ирина Буданцева. — Этим мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, офицерам и всем, кто проявил отвагу и мужество при выполнении воинского долга. Быть воином, значит, жить вечно и навеки оставаться в наших сердцах!»

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено супруге воина-интернационалиста Марине Николаевне Ландыревой и ученикам кадетского класса школы № 19.

«Я очень благодарна всем, кто пришел на сегодняшнее мероприятие — педагогам и учителям школы, нашим дорогим ветеранам и почетным гостям, — сказала Марина Ландырева. — Хочу сказать отдельное спасибо людям, благодаря которым оно состоялось, — председателю Раменской общественной организации ветеранов боевых действий Станиславу Колчину и генеральному директору Раменского электротехнического завода „Энергия“ Акопу Акопяну. Светлая память Владимиру и всем героям, отдавшим жизнь за нашу Родину».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.