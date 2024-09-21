На затонувшей в Италии яхте миллиардера могли быть секретные документы

На эту теорию указывает странная просьба водолазов, которые обследуют обломки судна у берегов Сицилии. Они попросили усилить меры безопасности для охраны яхты.

Водолазы опасаются, что конфиденциальные данные с нее могут заинтересовать зарубежные спецслужбы. Отмечается, что эти документы хранятся в сейфах миллиардера.

Итальянская прокуратура в ходе расследования уголовного делав по факту крушения судна также подчеркнула, что на яхте могли быть секретные сведения. Линч, которому принадлежала яхта, был связан со спецслужбами нескольких стран через свои фирмы. Также он тесно сотрудничал с премьер-министрами Великобритании.

Предполагается, что в сейфе на яхте хранятся жесткие диски с паролями и другие секретные материалы.

Яхта миллиардера затонула у берегов Сицилии 19 августа. На ней в этот момент находились 22 человека. Линч пропал без вести.