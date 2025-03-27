На заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме обсудили вопросы модернизации службы Скорой медицинской помощи в регио

На заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме обсудили вопросы модернизации службы скорой медицинской помощи в регионе. Заседание прошло в четверг под председательством секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам Брынцалова, речь шла о ремонте и строительстве новых объектов, обновлении автомобильного парка, а также привлечении квалифицированных кадров.

«Сегодня в структуре областной Скорой медицинской помощи находится 56 подстанций и 91 пост. В сутки служба получает порядка 10 тыс. звонков, из которых 7,5 тыс. передаются на выезд, а 2,5 тыс. носят справочно-консультативный характер. За 3 года в Подмосковье отремонтировали 20 подстанций и 10 постов, построили 5 подстанций и 1 пост. План на этот год — ввести еще 7 новых объектов», — сказал руководитель фракции.

Так, в апреле начнет свою работу подстанция в деревне Сухарево городского округа Мытищи, посты в Хотькове в Сергиево-Посадском и деревне Мякинино Одинцовского округа. В августе будет открыт пост в деревне Судниково в Волоколамском округе, а в декабре заработает подстанция в Михнево городского округа Ступино, посты в селе Поречье Можайского и деревне Суханово Ленинского округов.

«Что касается автопарка скорой помощи, то с 2020 года заменено почти 700 единиц техники. В настоящее время в парке 950 автомобилей, более 90% из которых не старше 5 лет. В прошлом году Московская область передала 77 современных оснащенных автомобилей, в январе этого года — еще столько же», — рассказал Игорь Брынцалов.

Кроме того, сегодня в скорой помощи работает более 9,5 тыс. человек, в том числе свыше 7,6 тыс. сотрудников выездных бригад. С начала года в службу пришло еще 150 новых специалистов.

«В завершении хочу сказать, что в области уже реализована большая программа по модернизации Скорой медицинской помощи. Будем и дальше внедрять все необходимое для оказания своевременной и качественной медицинской помощи, для спасения жизней наших граждан. Депутатам фракции, в своих избирательных округах необходимо оперативно выявлять потребности первичного звена здравоохранения, в том числе посредством личного контакта с жителями подмосковных городов», — заключил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.