На заседании «Единой России» подвели итоги работы фракций в местных Советах за апрель

На заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме подвели итоги работы фракций в местных Советах за апрель 2024 года, передает пресс-служба партии.

Заседание прошло 23 мая под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного отделения партии Игоря Брынцалова

За месяц местными Советами проведено свыше 9,5 тыс. мероприятий, среди которых свыше 2 тыс. общественно-политических и культурно-массовых мероприятий и более 1,2 тыс. партийных.

«В Подмосковье работают 57 фракций, в их составе 931 депутата. Хочу отметить, что по-прежнему мероприятия, связанные со специальной военной операцией, являются приоритетным для наших коллег в муниципалитетах. За апрель их было проведено порядка 2,7 тыс.», — отметил Игорь Брынцалов.

Особый упор партийцы делают на встречи с бойцами СВО и их семьями, отправку гуманитарного груза и посещение госпиталей и центров оказания помощи.

«В части общения депутатского корпуса с семьями участников СВО, в апреле поступило более 3 тысяч просьб и обращений, большинство из них решены положительно. Основная тематика этих вопросов касается сферы ЖКХ, запросов по гуманитарной помощи для военнослужащих, а также вопросы здравоохранения и образования», — сказал Брынцалов.

В Бронницах местный Совет оказал помощь семье в приобретении дорогостоящих лекарств. Совет в Раменском решил вопрос с газификацией в доме родных бойца. В Рузе семьям военнослужащих помогли приобрести путевки в детский лагерь.

Кроме того, за месяц, местными отделениями партии, при активном участии депутатов муниципальных Советов, собрано свыше 150 тонн гуманитарного груза. В составе: медикаменты, обмундирование, продукты питания, предметы гигиены, автозапчасти и автомобили, военно-техническое оборудование.

Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия» также сделал акцент на продолжающейся работе, связанной с ревизией первичных отделений партии. Он отметил, что работа первичек напрямую зависит от муниципальных депутатов, и их включенность в процесс кадровой ротации является одним из ключевых вопросов на предстоящий период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.