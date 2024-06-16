Небольшой дождь и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье температура будет плюс 26 — плюс 28 градусов, в области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Скорость восточного, северо-восточного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 16 — плюс 18 градусов, днем 17 июня — от плюс 24 до плюс 26. Пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза.