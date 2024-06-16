Небольшой дождь и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и Москве в воскресенье температура будет плюс 26 — плюс 28 градусов, в области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.