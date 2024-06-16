Тысячи мусульман пришли на утреннюю проповедь к Соборной мечети в Москве

Около Соборной мечети в столице собрались тысячи мусульман. Верующие пришли на утреннюю проповедь в честь Курбан-байрама — одного из главных праздников ислама, сообщает SHOT .

Они расположились на ковриках в районе мечети, в том числе и на дороге.

Из Молельного зала Московской соборной мечети ведется трансляция мероприятия.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является частью обряда паломничества в Мекку. Он отмечается в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.