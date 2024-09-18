сегодня в 12:32

На забеге «Серпуховская гонка» собрали средства для поддержки участников СВО

В Серпухове уделяют особое внимание спортивным традициям, которые способствуют популяризации здорового образа жизни. Одной из таких традиций стал благотворительный забег «Серпуховская гонка», целью которого стала поддержка участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На территории Спортивного комплекса «Красные Крылья» собрались более 50 участников из Большого Серпухова и соседних округов. Им предстояло преодолеть дистанцию 5 км и 14 непростых препятствий: перенос автопокрышек и бревен, «мельница», «мышеловка», «паутина» и многие другие. Нагрузка — на все группы мышц.

У этого спортивного мероприятия богатая история. Раньше в центре города проводились похожие соревнования с надувными препятствиями. Сегодняшняя гонка — это продолжение той традиции, но с уникальным природным ландшафтом и искусственными препятствиями.

Организаторы благотворительного забега — Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта, спортшкола «Зубрёнок» и Федерация смешанных единоборств (ММА). Большая команда единомышленников подготовила отличную трассу, чтобы спортсмены проявили силу, выносливость и командный дух.

Поздравляем победителей и призеров «Серпуховской гонки», которые среди 12 команд прошли все полосы препятствий за минимальное время:

1 место — команда «Смельчаки»

2 место — команда «Безумные рыси»

3 место — команда «Вольный стиль»

По завершении забега участники соревнований записали нашим бойцам видео со словами поддержки. Приобретенный гуманитарный груз в ближайшее время будет доставлен на передовую.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.