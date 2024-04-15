На выездной администрации в Балашихе определили судьбу платформы Никольское

Встречу с жителями в микрорайоне Дзержинского в формате «выездной администрации» провели заместители главы Балашихи Алексей Ковалев, Михаил Объедков, Максим Сидоркин и Кирилл Тимашков.

Одним из главных вопросов встречи стал возможный перенос станции Никольское. Он обсуждается после распоряжения Мособлархитектуры № 29РВ-839 в декабре 2023 года. Из документа следует, что новое расположение остановочного пункта Никольское МЦД-4 и Горьковского направления может быть размещено дальше на 500 метров в сторону станции Реутово. Жители выступают против такого переноса, так как считают, что нынешняя платформа находится в нужном месте, она соединяет обе стороны микрорайона и имеет удобное сообщение с центральной частью Балашихи.

«Сегодня на этой встрече мы довели до сведения людей, что администрация учитывает интересы жителей и выступает на их стороне. Наша позиция — оставить платформу Никольское на старом месте и привести её реконструкцию с учетом нынешнего расположения», — сказал Алексей Ковалев.

Также на выездной встрече были обсуждены вопросы транспортного обеспечения и организации дорожного движения в микрорайоне Дзержинского. В частности, жители попросили открыть левосторонний проезд с Транспортной улицы, которая соединяет промышленную зону с Носовихинским шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.