На выборы в Подмосковье от «Единой России» зарегистрированы 196 кандидатов

В Московской области партия «Единая Россия» завершила процесс регистрации кандидатов — все 196 кандидатов, выдвинутых партией, получили регистрационное удостоверение. Сейчас в муниципалитетах стартовал второй этап конференций, на которых утвердят предвыборную программу, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ближайшее время кандидаты начнут встречи с жителями, изучение проблем на местах и формирование наказов избирателей.

Напомним, в сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «от того, кого жители изберут в муниципалитетах, зависит, как будут решаться вопросы на местах, насколько эффективно будут работать местные власти. Наша задача — провести кампанию открыто, честно и результативно, чтобы в каждой территории у людей были надежные и ответственные представители, готовые работать на благо Подмосковья», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В ходе предвыборного голосования «Единой России», которое проходило с 19 по 25 мая, на 196 мандатов претендовали свыше 700 кандидатов. Голосование было организовано в электронном формате на платформе pg.er.ru, что обеспечило прозрачность и доступность процедуры для всех жителей области. В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные граждане, а для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота — 25% от общего количества голосов.

Выборы депутатов муниципальных Советов пройдут в Московской области в период с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на участок, так и в электронной форме. Для того чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте Vibory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Подать заявление можно с 28 июля по 8 сентября.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.