На выборы в Подмосковье от «Единой России» зарегистрированы 196 кандидатов
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
В Московской области партия «Единая Россия» завершила процесс регистрации кандидатов — все 196 кандидатов, выдвинутых партией, получили регистрационное удостоверение. Сейчас в муниципалитетах стартовал второй этап конференций, на которых утвердят предвыборную программу, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
В ближайшее время кандидаты начнут встречи с жителями, изучение проблем на местах и формирование наказов избирателей.
Напомним, в сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место.
Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «от того, кого жители изберут в муниципалитетах, зависит, как будут решаться вопросы на местах, насколько эффективно будут работать местные власти. Наша задача — провести кампанию открыто, честно и результативно, чтобы в каждой территории у людей были надежные и ответственные представители, готовые работать на благо Подмосковья», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
В ходе предвыборного голосования «Единой России», которое проходило с 19 по 25 мая, на 196 мандатов претендовали свыше 700 кандидатов. Голосование было организовано в электронном формате на платформе pg.er.ru, что обеспечило прозрачность и доступность процедуры для всех жителей области. В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные граждане, а для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота — 25% от общего количества голосов.
Выборы депутатов муниципальных Советов пройдут в Московской области в период с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на участок, так и в электронной форме. Для того чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте Vibory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Подать заявление можно с 28 июля по 8 сентября.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»