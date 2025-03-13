На встрече с представителями власти побывали более 60 жителей Красноармейска

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с заместителями, представителями «Единой России», руководителями ресурсоснабжающих и подведомственных организаций встретились с жителями Красноармейска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча длилась более двух с половиной часов. Задать свой вопрос на встречу пришли 62 жителя Красноармейска.

«Разобрали земельные вопросы, работу управляющих компаний и коммунальных служб, также жители обратили внимание на качество благоустройства территорий», — отметил глава муниципалитета. — Все обращения приняты в работу».

Глава округа поблагодарил жителей за конструктивный диалог и обозначение проблемных точек. Вопросы касались и социальной сферы, и транспортной инфраструктуры.

«Ко мне поступили обращения по вопросам газификации, оказания материальной помощи многодетной семье и земельных отношений. По каждому из них даны разъяснения, по некоторым будут сформированы депутатские запросы для детального рассмотрения. Одно из обращений поступило от участника СВО и его супруги. Наша общая задача — оказывать всестороннюю поддержку нашим Героям и их родным. И этого курса мы продолжаем придерживаться!» — заявил депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан.

Жители отмечают, что «выездные администрации» — удобный формат встреч для решения наболевших проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.