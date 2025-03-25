На всей территории Подмосковья 25–27 марта ожидается II класс пожарной опасности
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25 марта по большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
26 марта по большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — III класс.
27 марта по большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах — I класс.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.
«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.