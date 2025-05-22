На вокзале в Сергиевом Посаде начала работать вторая рентгенотелевизионная установка

На входе в вокзал для удобства пассажиров разместили вторую рентгенотелевизионную установку (РТУ). Теперь досмотровый пост включает в себя две РТУ и две рамки металлодетектора. Также для обслуживания новой РТУ выделен дополнительный персонал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое оборудование на досмотровом посту позволит исключить скопление людей на входе в вокзал в «часы пик» даже в случае одновременного прибытия сразу нескольких автобусов.

На вокзале Сергиева Посада, где останавливаются и пригородные поезда, и поезда дальнего следования, первая досмотровая зона начала работать 1 января 2025 года. Процедура досмотра осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» и направлена на обеспечение безопасности людей.

Московская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой с пониманием отнестись к необходимости проведения досмотра, учитывать данный факт при планировании поездки и прибывать на вокзал заранее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.