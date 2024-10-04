На VII Научно-технической конференции представили новаторские идеи

Участники представили новаторские идеи в самых разных сферах — от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использовать продукцию «Газпромнефть-СМ» в боулинг-центрах. За семь лет проведения НТК сотни проектов были реализованы и показали свою эффективность не только для компании, но и для всей отрасли.

«Научно-техническая конференция — важная часть программы развития компетенций наших сотрудников. Каждый год растет число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ. Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он отметил, что все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития.