На VII Научно-технической конференции представили новаторские идеи
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«Газпромнефть — смазочные материалы» организовала VII Научно-техническую конференцию (НТК), которая объединило свыше 80 специалистов компании, студентов и ученых из крупнейших университетов России, передает пресс-служба компании.
Участники представили новаторские идеи в самых разных сферах — от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использовать продукцию «Газпромнефть-СМ» в боулинг-центрах. За семь лет проведения НТК сотни проектов были реализованы и показали свою эффективность не только для компании, но и для всей отрасли.
«Научно-техническая конференция — важная часть программы развития компетенций наших сотрудников. Каждый год растет число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ. Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Он отметил, что все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития.