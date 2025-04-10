На ВДНХ открылась иммерсивная выставка «Космос зовет»

В Москве к празднованию Дня космонавтики запустили иммерсивную выставку «Космос зовет» от Дзена и ВДНХ — она будет работать до 8 июня в павильоне № 34 «Космос». В рамках экспозиции также представлена эксклюзивная коллекция одежды на космическую тематику, разработанная Дзеном совместно с брендом (SPUTNIK), сообщили организаторы выставки.

Гости выставки «Космос зовет» на ВДНХ получат уникальную возможность услышать звуки Сатурна, ощутить поверхность Луны и Венеры, наблюдать редкие космические феномены и даже «побывать» на Международной космической станции с помощью виртуального телескопа. Центральным элементом экспозиции стала тактильная панель, воспроизводящая текстуры небесных тел и материалов реального скафандра, а также специальная перчатка, имитирующая холод космического пространства. Атмосферу дополняют настоящие космические звуки — от пульсации нейтронных звезд до шумов магнитосферы Юпитера.

К старту выставки Дзен впервые анонсировал совместный проект с брендом (SPUTNIK). Коллекция одежды, вдохновленная реальной космической экипировкой, объединила утилитарный дизайн и научный подход. В неё вошли пять предметов: худи, жилет, перчатки, сумка и шнурок для телефона.

Каждая вещь создана на основе тщательного исследования: дизайнеры изучили конструкцию скафандров и элементы космического снаряжения. Например, бирки на одежде отсылают к таблице на перчатке скафандра «Орлан» космонавта Александрова, а капюшон худи повторяет форму космического шлема. Одежда выполнена из высокотехнологичных материалов: водостойкого нейлона, экологичного утеплителя и ветрозащитных тканей. Цветовая гамма — черно-серая с акцентами в фирменных цветах Дзена и светоотражающими элементами, напоминающими металл спутников. Коллекцию можно увидеть на выставке на ВДНХ, а в дальнейшем — приобрести в онлайн-магазине Дзена.