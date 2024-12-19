На усиленный режим работы переведен регоператор по вывозу отходов в Мытищах

Зимний период — напряженный для предприятий, занимающихся вывозом ТКО, ведь проезд мусоровозов зависит от погодных условий, новогодние праздники также добавляют некоторые сложности. Чтобы все эти вопросы закрыть, принято решение перевести региональных операторов по обращению с ТКО на усиленный режим работы, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В Мытищах сбором, транспортировкой, утилизацией занимается ТКО ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». С представителями компании встретился первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«На особом контроле во всех городских округах сейчас находится ситуация с вывозом отходов. Снегопады, образование снежных заносов и гололёд значительно затрудняют движение спецтехники, в результате чего маршруты становятся длиннее и сложнее. В новогодние праздники также растет количество отходов и припаркованных автомобилей во дворах, что также увеличивает нагрузку на региональных операторов. В связи с этим стараемся с каждым муниципалитетом в зависимости от ситуации разработать индивидуальные алгоритмы работы и эффективные способы борьбы с запаркованностью», — отметил Игорь Даниленко.

Директор Сергиево-Посадского РО Юрий Дуденко сообщил, что в связи с обильными снегопадами предприятие перешло на режим повышенной готовности. Он уточнил, что график вывоза отходов может корректироваться в зависимости от ситуации во дворах.

«На особый контроль глав муниципалитетов сейчас поставлен вопрос проезда спецтехники к контейнерным площадкам в деревнях. По тем адресам, где по каким-то причинам не был произведен своевременный вывоз в дневное время, мы совместно с возчиком отрабатываем во вторую смену», — добавил Юрий Дуденков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.