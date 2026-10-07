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На Урале водитель автобуса ударил ребенка по голове после безобидной просьбы

Общество
Алексей Иванов / Фотобанк Лори

Фото - © Алексей Иванов / Фотобанк Лори

В Свердловской области водитель автобуса ударил школьника по голове после безобидной просьбы поменять сдачу с бумажной купюры на монетку, сообщает Е1.RU.

Инцидент произошел в городе-спутнике Березовском. Конфликт сняла на видео одноклассника пострадавшего ребенка. На опубликованных кадрах видно, как водитель кричит на школьника, а затем бьет его рукой по голове.

«Ему дали сдачу бумажкой, а он хотел монеткой, чтобы отдать ее младшей сестре, с которой ехал на тренировку. Водитель наорал на ребенка, что он издевается над ним, и ударил», — рассказала мама мальчика.

Женщине не удалось связать с транспортным предприятием. В администрации муниципального округа прокомментировали, что запросят сведения у транспортной организации, а видео передадут полиции для оценки действий водителя.

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