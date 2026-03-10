На Урале власти запустили систему тотального мониторинга соцсетей детей

Власти Свердловской области отслеживают аккаунты школьников в социальных сетях для выявления деструктивного поведения и возможных угроз. Об этом рассказала вице-губернатор региона Татьяна Савинова, сообщает URA.RU .

Региональное руководство минувшим летом заключило соглашение с партнером для анализа цифрового следа детей. Специалисты круглосуточно наблюдают за 4,6 млн аккаунтов школьников в соцсетях.

Эксперты в автоматическом режиме отслеживают профили несовершеннолетних, уделяют внимание публикациям, которые могут свидетельствовать о суицидальных наклонностях, интересе к запрещенным течениям и т. д.

Савинова отметила, что если в аккаунте школьника выявляются запрещенные материалы и деструктивный контент, об этом в течение нескольких часов узнает Минобразования и образовательное учреждение, где учится ребенок. Затем проводится работа с его родителями.

Она добавила, что система мониторинга за аккаунтами детей действует в регионе на постоянной основе. Такая работа направлена на своевременное выявление подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся под влиянием деструктивных идеологий, и оказание им помощи.

