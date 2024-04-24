На Урале уволили пьяного медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку

В Свердловской области уволили медработника, который в пьяном состоянии пытался сделать процедуру МРТ ребенку, пишет Telegram-канал Shot .

Родители ночью привезли 10-летнего сына в горбольницу № 3 в Каменске-Уральском с подозрением на сотрясение мозга. Однако пациента встретил улегшийся на полу медбрат.

По речи и запаху от врача стало понятно, что он сильно пьян. В таком же состоянии оказался и дежурный врач медучреждения.

По данным Telegram-канала, рентген-лаборанта Даниила Абдуллина уже уволили. Он проработал в больнице четыре года.