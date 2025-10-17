На Урале силовики задержали священника за «респект» основателю РДК*

сегодня в 17:12

На Урале возбудили уголовное дело на священника за оправдание терроризма

В Свердловской области силовики задержали священника, который выразил «респект» основателю «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, сообщает Baza .

Инцидент произошел в городе Верхотурье. В доме у священнослужителя Евгения П. прошли обыски. По мнению следствия, в соцсетях священник выразил уважение основателю РДК*, чем публично оправдал террористическую деятельность организации.

До этого священнослужитель уже привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Его оштрафовали на 100 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма либо его пропаганда). В пятницу Верхотурский городской суд арестовал мужчину на 2 месяца.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

