На Урале появилась инфраструктура для сбора старой одежды

Это первый город на Урале, где появилась инфраструктура для сбора старой одежды и прочих товаров из ткани. Сдавать в контейнеры жители города теперь могут использованную чистую одежду, постельное белье, полотенца, скатерти, а также другие текстильные изделия.

Текстиль из контейнеров после сортировки направят в Ивановский экокластер, где отходы разволокнят для производства пряжи. Из волокон в дальнейшем будут произведены перчатки. Кроме того, из отходов будут производить ветошь.

Благодаря этому проекту отслужившие вещи не попадут на полигоны, а получат вторую жизнь. Также удастся сократить потребность в зарубежном сырье и поддержать отечественную промышленность.

Боксы установлены в Академическом районе Екатеринбурга в проходных местах, а также на контейнерных площадках. На каждый контейнер нанесен QR-код, отсканировав который можно узнать, где еще расположены такие контейнеры.

С 2024 года Ивановский кластер переработал около 3000 тонн текстильных отходов, а выпустил 3200 тонн пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента. Проект по установке контейнеров реализует компания «ЛидерТекс». В 2025 году она стала победителем Зеленой премии в номинации «Инициативы отраслевых компаний».

«Проект стратегически важный для нашей отрасли, ведь он напрямую работает на развитие экономики замкнутого цикла. Разработчики проекта работают над уменьшением отходов на полигонах, увеличивая при этом количество вторсырья», — рассказали в пресс-службе РЭО.